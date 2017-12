Bürgermeister Ralf Trettner ist zurückhaltend mit seiner Bewertung: „Ich bin mir nach wie vor sicher, dass sich das Projekt, wenn es dann fertig ist, in die Umgebung einfügt, wenn auch die Dimensionen jetzt sehr groß erscheinen.“ Es klafft nämlich ein gewaltiges Loch in der Erde. 35 000 Kubikmeter Erde wurden ausgehoben, die mit Lastwagen auf verschiedene Deponien in der Umgebung gebracht werden. Die notwendigen Fahrten sind so geregelt, dass die gefüllten Lastwagen möglichst ohne Begegnungsverkehr über die Talstraße rausfahren und übers Industriegebiet wieder zur Baustelle kommen.