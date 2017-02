Pleidelsheim Geständnis ermöglicht ein mildes Urteil

„Dass in einer Strafsache mit Betäubungsmitteln so umfangreich ausgesagt wird, hatten wir lange nicht. Das ist ungewöhnlich“, betonte die Richterin. „Ohne die Aussage wären Sie bei sechs Jahren plus gelandet, so sind es vier Jahre plus“, machte sie in Richtung des Verurteilten deutlich. Und unterzieht sich der einschlägig Vorbestrafte einer Therapie, könnte er zwei Jahre früher auf Bewährung frei kommen.Der Verurteilte hatte gestanden, die Drogen von einem Kontaktmann angenommen und weiterverkauft zu haben. Im Urteil ging es um 2,4 Kilogramm Kokain, 30 Kilogramm Marihuana, 22 Kilogramm Haschisch und 5000 Ecstasy-Pillen. Die Waffe habe er besessen, da ein Tresor mit Rauschgift aus seiner Firma gestohlen worden sei, so der Pleidelsheimer. Dadurch habe er bei Dealern in den Niederlanden Schulden gehabt. Einmal habe ihn ein Trupp besucht, der Geld eintreiben wollte.

Seine Firma war insolvent gegangen, weshalb er mit dem Handel von Marihuana und Haschisch im größeren Stil begonnen hatte. Im Keller des Bruders legte er auch eine Cannabis-Plantage an. Mit dem verdienten Geld wollte er Firmen-Schulden begleichen, was er aber nicht tat. Mit der Zeit kam der Kokain-Handel hinzu, der wegen schlechter Qualität der Ware und des Tresor-Diebstahls floppte. „Das war eine Nummer zu groß für Sie“, so die Richterin.Zwar konsumierte der 36-Jährige einen Teil der Drogen selbst, eine „Sucht“ stellte ein Gutachter vor Gericht aber nicht fest. Er hob vielmehr hervor, dass der Mann trotz drei abgebrochener Ausbildungen zuletzt komplexe Arbeit in der Nanotechnologie verrichtet habe, dabei auch eigenverantwortlicher Projektleiter gewesen sei.

Die Richterin appellierte daher an den Verurteilten: „Ich möchte Ihnen eine Perspektive bieten. Bei jeder weiteren Tat werden Sie aber wieder direkt im Gefängnis landen.“ Die Verteidigerin bekräftigte, dass der Mann sein Leben auf neue Pfade lenken wolle – da Mittäter nicht gut auf ihn gestimmt sein dürften, wird er das jedoch wohl an unbekannter Stelle tun müssen.