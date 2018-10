Pleidelsheim Gemeinde übernimmt kirchlichen Kindergarten

Der Kindergarten St. Michael wird weiterhin eine christliche Prägung haben, wie es in der Beschreibung der Einrichtung heißt: „Geleitet von der Überzeugung, dass Gottes Zuwendung allen Menschen gilt, stehen wir Kindern aller Kulturen und Religionen offen gegenüber.“ Und auch der gesellschaftliche Auftrag wird weiterhin gelten: „Wir gewährleisten das Wohl des Kindes durch Betreuung, Erziehung und Bildung und bieten ihm durch Achtung, Respekt und Wertschätzung seiner Persönlichkeit eine fundierte Basis.“ Was sich ändern soll, ist eher zum Vorteil: „Die Schließtage werden spätestens ab 2020 angeglichen“, verspricht Bürgermeister Ralf Trettner. In den gemeindeeigenen Einrichtungen hat Pleidelsheim die Schließtage reduziert. „Sommerferien“ wird es im St. Michael also voraussichtlich 2019 zum letzten Mal geben. Die Gemeinde übernimmt auch die Verträge für das Personal, wie es beim Verein „Kleine Strolche“ im Jahr 2014 schon einmal geschehen ist. Die Betreuungsmöglichkeiten in dem viergruppigen Kindergarten sollen ausgeweitet werden. Ab September 2019 wird es eine Ganztagsgruppe geben, so der Bürgermeister. Dafür werden die räumlichen Voraussetzungen wie Ruheräume geschaffen werden.