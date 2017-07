Ein 41-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Autobahn mit seinem Chevrolet in die Leitplanke gekracht. Dabei entstand ein Schaden von rund 8000 Euro. Der Mann war mit seinem Wagen um 1.48 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord von der Fahrbahn abkam und dann gegen die Leitplanke prallte. Die Polizei vermutet, dass die Ursache darin zu suchen ist, dass der 41-Jährige zu tief ins Glas geschaut hatte. Außerdem soll er nach eigener Aussage von zwei Fahrzeugen, die ein Rennen ausgetragen haben, abgedrängt worden sein. „In diesem Zusammenhang fielen ein Audi und ein VW Golf unmittelbar vor dem Unfall auf“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Wobei man bislang keine weitere Zeugenaussage zu dem Hergang habe, wie eine Sprecherin auf Nachfrage sagt. Deshalb sucht die Verkehrspolizeidirektion unter Telefon 07 11 / 6 86 90 auch Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Von dem alkoholisierten Chevrolet-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, konnte noch nicht benannt werden.