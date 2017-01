Pleidelsheim - Ein glimpfliches Ende hat ein Brand in Pleidelsheim am heutigen Montagnachmittag genommen. Ein 42-Jähriger war gegen 15.50 Uhr auf der Mundelsheimer Straße unterwegs und bemerkte, dass sein gasbetriebener Wagen der Marke Dodge im Motorraum brannte. Er hielt rechtzeitig in einer Haltebucht und rief die Feuerwehr. Die Pleidelsheimer Wehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Fahrgastraum verhindern. Verletzt wurde niemand.