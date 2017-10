Pleidelsheim Ganz besonderer Gottesdienst

Viele nicht mehr ganz junge Leser werden sich erinnern: Im Jahr 1967 wurde der Schulanfang in Baden-Württemberg vom 1. April auf den 1. August verlegt. Es gab dazu zwei Kurzschuljahre, das eine begann am 1. April 1966 und endete am 30. November 1966, das zweite dauerte vom 1. Dezember 1966 bis zum 31. Juli 1967. (Die damalige Schülerinnen- und Schülergeneration hatte deshalb eine Schulzeit von acht Jahren und vier Monaten bis zum Hauptschulabschluss, von neun Jahren und vier Monaten bis zum Mittleren Bildungsabschluss sowie zwölf Jahren und vier Monaten bis zum Abitur, also fast schon G8).

In der Folge stauten sich auch die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Gemeindepfarrer mussten doppelt so viel Konfirmandenunterricht anbieten und im Frühjahr 1967 zwei Geburtsjahrgänge konfirmieren. Genau 50 Jahre später, im März 2017, konnte in der Pleidelsheimer Kirche kein Gottesdienst stattfinden. Umfangreiche Innensanierungen waren im Gange, das Ergebnis ist beeindruckend. Seit September erstrahlt die Mauritiuskirche in neuem Glanz. Für die ehemaligen Konfirmandinnen und Konfirmanden hat sich das Warten auf den Herbst gelohnt. Die festlich geschmückte Kirche bot einen wunderbaren Rahmen für den feierlichen Gottesdienst, der auch durch Gesangbeiträge von Gertrud Eisenhard und Hanne Ilg bereichert wurde.