So musste GSV-Keeper Manuel Michler bereits in den ersten fünf Minuten zwei Bönnigheimer Schüsse auf sein Tor parieren. In der 8. Minute nutzte auf der anderen Seite Pleidelsheims Angreifer Marc Dewald eine Hereingabe von rechts – per Kopf traf er zum 1:0. Beide Torhüter bekamen in der Folgezeit reichlich Gelegenheit sich auszuzeichnen. In der 30. Minute machte Bönnigheims Schlussmann Andreas Schmid allerdings keine gute Figur, als Sascha Ebert nach einem Lauf über 20 Meter aus spitzem Winkel abzog und den Ball zum 2:0 im langen Eck unterbrachte. Nur zwei Minuten später kam der TSV Bönnigheim aber nach einer Ecke zum 2:1-Anschlusstreffer durch Gino Russo. In der 40. Minute traf Lucca Bendler aus 13 Metern zum 3:1. Wiederum sah Schmid dabei nicht sehr gut aus. Trotz der Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit rechnete in der Pause niemand damit, dass sich die Begegnung in der zweiten Hälfte einseitig entwickeln würde. Doch gleich mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel sorgte der GSV Pleidelsheim für die Vorentscheidung.

Nachdem Manuel Schneider zunächst noch an Schmid gescheitert war, sorgte Maximilian Singer mit dem Nachschuss für das 4:1. Den vielleicht schönsten Treffer des Abends erzielte Markus Tränkle in der 65. Minute mit einem Flugkopfball. Längst bestand beim 5:1 kein Zweifel mehr daran, welche Mannschaft ins Halbfinale einziehen würde. Die Bönnigheimer, die in den ersten 45 Minuten eine so kämpferische Leistung gezeigt hatten, kamen nun kaum noch einmal gefährlich vor das Tor des GSV.