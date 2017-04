Pleidelsheim/Fußball GSV und FC wollen ins Pokal-Halbfinale

Pleidelsheim/Marbach - Ein Duell Kreisliga A1 gegen A3 steht dem GSV Pleidelsheim

im Viertelfinale des Bezirkspokals ins Haus. Das Team von Trainer Frank Weiden empfängt am Mittwochabend um 19.30 Uhr den TSV Bönnigheim, der in der Parallelstaffel derzeit Vierter ist, während sich der GSV durch das 4:0 gegen den TSG Steinheim am Sonntag wieder auf Platz zwei vorgearbeitet hat. „Wir wollen natürlich den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen“, sagt Weiden. Die Bönnigheimer haben hingegen am Sonntag eine 2:5-Heimniederlage gegen den SV Riet kassiert. „Aber Riet ist auch bockstark, und der Pokal hat eh nichts mit der Liga zu tun. Ich denke, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird und ganz sicher keine klare Angelegenheit“, warnt Weiden, der außer dem am Knie verletzten Robin Bender alle Mann an Bord hat.