Pleidelsheim/Fußball Erich Eger erhält den DFB-Ehrenamtspreis

Bereits im November wurde Eger in Hochdorf mit dem Ehrenamtspreis geehrt. In den 16 württembergischen Bezirken wurde je ein Sieger für die DFB-Aktion „Ehrenamt“ ausgewählt – in Enz-Murr der Pleidelsheimer als Sieger hervor. Im April fand ein Dank-Wochenende für die 29 Sieger der Verbände Südbaden, Baden und Württemberg in Ruit statt. Dazu erhielt Eger eine einjährige Mitgliedschaft im „Club 100“ des DFB. Hier wird es im September eine weitere Veranstaltung rund um das Länderspiel Deutschland gegen Norwegen geben.

Der Ehrung war eine Bewerbung vorausgegangen, die Werner Lillich, Ehrenvorsitzender der GSV-Fußballabteilung, aufgrund der Verdienste von Erich Eger an den wfv gesandt hatte. Darin gab er einen Überblick über das von Erich Eger Geleistete: Seit 2006 ist er GSV-Mitglied und war zunächst Trainer der Bambini. 2011/12 übernahm er die E-Junioren und wurde Kreisstaffel-Meister, ebenso 2013/14 mit den D-Junioren. 2014/15 holte er dann mit den C-Junioren den Leistungsstaffeltitel sowie den Bezirkspokal.