Pleidelsheim/Fußball Der GSV Pleidelsheim will aufsteigen

Ziemlich viel. Pleidelsheims Trainer Frank Weiden listet auf: „Selbstverständlich der Tabellenplatz, dann unsere Heimbilanz, denn bis auf ein Unentschieden haben wir alle Spiele zu Hause gewonnen. Vor allem hat die Mannschaft aber einen richtig attraktiven Fußball gespielt.“ Die Vorgaben der Vereinsführung – mit jungen Eigengewächsen guten Fußball zu zeigen – hat man somit auf ganzer Linie erfüllt. „Die Jungs haben einfach einen ausgeprägten Vorwärtsdrang. Da ist das Visier stets oben und es gibt wenig taktisches Geplänkel. Auf Remis spielen kann diese Mannschaft gar nicht“, erklärt Weiden.

Mit der Konstanz und dem langen Atem ist es bei jungen Teams meist so eine Sache. Das hat zum Ende der Hinrunde auch der GSV gemerkt. „Da ist uns vor allem auswärts etwas die Luft ausgegangen, was zu drei Niederlagen geführt hat“, rekapituliert Weiden. Körperlich, aber auch mental habe sich dann ein Substanzverlust bemerkbar gemacht. Die einstmals komfortable Tabellensituation mit nur noch dem TSV Grünbühl auf den Fersen büßte das Team somit in den letzten Hinrundenpartien ein. Nun hat man es mit einem Vierkampf an der Spitze zu tun, denn auch der SV Pattonville und Dersim Ludwigsburg haben aufgeschlossen. Zudem handelte sich der GSV „dämliche Gelb-Rote Karten wegen Meckern“ ein, bemängelt der Coach: „Da muss die Disziplin besser werden“, betont er.