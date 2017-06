Pleidelsheim/Fußball Aus in der zweiten Relegationsrunde

Der Traum vom Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga ist für den GSV Pleidelsheim passé. In der zweiten Relegationsrunde unterlag der A1-Ligist am Samstag in Heimerdingen dem A3-Ligisten SV Riet mit 1:2 (0:2). Wie am Mittwoch gegen DK Kornwestheim konnte der GSV nur bedingt überzeugen. „Wenn wir so weitergespielt hätten, wie in den ersten 60 Minuten, wäre ich richtig stinkig“, war auch Coach Frank Weiden nach Abpfiff wenig begeistert vom Auftritt seiner Elf. „Wir haben uns nicht bewegt, alles war behäbig.“

Tatsächlich fehlte es den Pleidelsheimern an Schwung – und an spielerischen Ideen. Die Bälle wurden lang aus der Abwehr heraus nach vorne geschlagen, selten hatte dies Erfolg. Zumindest durch Standards wurde der GSV gefährlich. So auch bei der ersten Torchance in der Partie: Nach einer Ecke von Sascha Ebert köpfte Robin Fausel knapp am rechten Pfosten vorbei (17.). Erfolgreicher waren die Rieter bei ihrer ersten Möglichkeit: Im Gegenzug kam Sinan Yilmaz durch einen Pleidelsheimer Abspielfehler vor dem Strafraum in Ballbesitz, um dann dank einer Körpertäuschung unbedrängt durch die GSV-Abwehr zu kommen und den Ball zum 1:0 einzuschieben. Die Führung für das Team aus dem 900-Seelen-Teilort von Vaihingen/Enz ging in Ordnung. Das Team war das engagiertere und hatte mit Pasquale Arena in der Offensive einen guten Ballverteiler. Hochkarätige Torchancen waren aber auch beim SV Riet Mangelware – ehe die 550 Zuschauer ein Déjà-Vu erlebten (36.).