Pleidelsheim Flotte Hilfe für bewegungsfreudige Kinder

Pleidelsheim - Für das Bobby-Car bin ich eindeutig zu groß“, stellt Michael Laurer schmunzelnd fest. Spaß an kleinen Flitzern hat der bald zweifache Familienpapa aber immer noch. Und mit Sascha Schmoll, einem Freund seit Jugendtagen, will er helfen, dass möglichst alle Kinder an dieser Freude teilhaben können.