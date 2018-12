Pleidelsheim Feierlicher Festakt zur „Schlosseröffnung“

Pleidelsheim - Das Rathaus hat den Betrieb in den vergangenen zwei Jahren nicht komplett eingestellt, wie etwa auf Facebook schon gewitzelt wurde. Aber nach 25 Monaten Interimsquartier im Container, so Bürgermeister Ralf Trettner am Wochenende, seien er und seinTeam froh, ihre Arbeitsplätze im kumgebauten und sanierten Rathaus wieder einnehmen zu können. Mit einer Ouvertüre des Kulturrings am Freitag- und Samstagabend und einem Tag der Offenen Tür am gestrigen Sonntag wurde das Rathaus wieder den Bürgern übergeben. „Es ist ja ihr Rathaus, wir dürfen nur hier arbeiten“, so der Bürgermeister, der bei der feierlichen Eröffnung als „Schlossherr“ fungierte.