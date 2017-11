Pleidelsheim - Ein noch unbekannter Täter hat es am Sonntag zwischen 14.30 und 20 Uhr auf ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Pleidelsheim abgesehen. Der Unbekannte öffnete gewaltsam ein Fenster und gelangte so in eine Erdgeschosswohnung. Der Einbrecher durchsuchte anschließend mehrere Zimmer und entwendete Schmuck im vierstelligen Wert. Danach brach der Unbekannte im Haus eine weitere Tür auf und drang auch in die Dachgeschosswohnung ein. Ob dort etwas entwendet wurde, ist noch unklar, ebenso wie der angerichtete Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach zu melden unter Telefon 07144/900-0.