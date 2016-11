Pleidelsheim - Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Telefon 0 71 41 / 64­ 378-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Donnerstag zwischen 7.15 und 9 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Eyth-Straße verübt wurde. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich vermutlich über die Tiefgarage Zutritt in das Wohngebäude verschafft und im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür aufgehebelt. Ob er anschließend auch die Wohnung betrat, konnte noch nicht geklärt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. red