Pleidelsheim Ein Pfarrer sagt Amen

Andreas Szczepanek ist in Polen geboren. Seine erste Gemeinde hatte er von 1985 bis 1995 in Gerstetten. Von 1995 bis 2005 leitete er die katholische Kirchengemeinde Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. Der Start in Pleidelsheim im Jahr 2006 war nicht ganz einfach, da Pleidelsheim mit Ingersheim zuvor noch einen eigenen Pfarrer hatte. Das Zusammenwachsen der beiden Kirchengemeinden Freiberg und Pleidelsheim mit Ingersheim in der Seelsorgeeinheit 13 im Dekanat Ludwigsburg ist Pfarrer Szczepanek daher ein zentrales Anliegen.

Die beiden selbstständigen Gemeinden haben sich unter dem Motto „Brücke“ auf den Weg zueinander gemacht. Mit dem diözesanweiten Prozess „Kirche am Ort“ werden seit einiger Zeit der Aufbruch gesucht und neue Wege eingeschlagen. Ziel ist es, die Kirche am Ort und an vielen weiteren Orten zu gestalten. Dabei ist den Verantwortlichen durchaus bewusst, dass die derzeitige Situation eine schnelle Wiederbesetzung der Pfarrstelle eher unwahrscheinlich macht. „Wir rechnen mit einer Vakanz“, sagt die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Klara Joas. Mit Pastoralreferent Joachim Pierro und der neuen Jugendreferentin Julia Hanus ist das Pastoralteam noch nicht vollständig. „Wir suchen schon seit längerem eine Gemeindereferentin.“