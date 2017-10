Pleidelsheim Ein Feuerwerk an Melodien

Pleidelsheim - Ein musikalisches Feuerwerk hat die GSV Eintracht am Samstagabend in der Festhalle abgebrannt, am Ende des über dreistündigen Jubiläumsabends sogar im wörtlichen Sinne: Alle 70 Akteure des Abends waren in gleißendes Licht getaucht. Zu den 330 Festgästen in der Halle gesellten sich noch der Männerchor vom Liederkranz Gültstein/Tailfingen, ebenfalls unter dem Dirigat von Ruth Munz-Bechtel, sowie das Kammerorchester unter der Leitung von Michael Davis. Als Solisten brillierten Robin Neck und Sarah Reberg, die allerdings aufgrund einer krankheitsbedingten Unpässlichkeit im zweiten Teil spontan von Hanne Ilg vertreten werden musste.