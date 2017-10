Pleidelsheim Die Gemeinsamkeiten der Religionen betont

Doch es gibt noch einen anderen, wichtigeren Grund: „Da in der letzten Zeit der Islam leider immer wieder mit negativen Schlagzeilen in Verbindung gebracht wird, wollen wir ein Zeichen setzen“, so Zor. Deshalb habe man sich dieses Mal vorgenommen, die Gemeinsamkeiten des christlichen und des muslimischen Glaubens zu betonen.

Im Männergebetsraum der Moschee wurde den ganzen Nachmittag über ein 15-minütiger Ausschnitt des Hollywood-Streifens „Mohammed, der Gesandte Gottes“ gezeigt. Der Film handelt von der Entstehung und Frühzeit des Islam. „In Mekka wurden früher Götzen verehrt“, erzählte Zor einer interessierten Besucherin. Als Mohammed dann sagte: „Es gibt nur einen Gott“, gab das einen Aufruhr, weil die Mekkaner ihren Reichtum, den sie durch die Spenden der Gläubigen erhalten hatten, bedroht sahen. Daraufhin flohen die ersten Muslime nach Abessinien, das heutige Äthiopien – zu einem christlichen König, denn, so ihre Begründung: „Auch die Christen glauben an nur einen Gott.“ Tatsächlich nahm der König die Muslime bei sich auf und schützte sie vor der Verfolgung durch die Bewohner Mekkas.