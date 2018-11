Pleidelsheim Die Erinnerung weitertragen

Der Chor mit Lehrer OIiver Schreek an der Gitarre sang „Aufsteh’n, aufeinander zugeh’n“ und „Nur ein Lied“ mit den Zeilen: „Aus Angst wird Hass, aus Hass wird Krieg. Bis die Menschlichkeit am Boden liegt. Bis hier alles explodiert und jeder den Verstand verliert. Das alles hatten wir schon mal.“

Edeltraut Liegel, die lange Jahre die Gedenkfeier der Anne-Frank-Realschule als „Herzensangelegenheit“ organisiert hat, ließ es sich im Ruhestand nicht nehmen, auch dieses Jahr wieder teilzunehmen. „Dieses Erinnern an eine Zeit der Unmenschlichkeit wird von Jahr zu Jahr wichtiger, weil die Menschen, die diese Zeit noch erlebt haben, allmählich nicht mehr leben. Ihre Erinnerungen sollen weitergetragen werden.“ Gerade weil wir in Deutschland so lange keinen Krieg mehr erlebt haben, sei es umso wichtiger, Menschen zu helfen, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen. „Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber das, was hier und heute geschieht.“