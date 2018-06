Pleidelsheim Die Container sind besser als erwartet

Die Baustelle im Rathaus war ein weiterer Stopp beim Gang durch die Stadt mit dem Bürgermeister. Das Gebäude wurde zwar erhalten, wird aber aktuell kernsaniert und modernisiert. Dabei bekommt das Rathaus nicht nur ein komplett neues Innenleben, sondern tauscht auch die schmucklose Betonfassade gegen ansprechenden Naturstein. Aktuell befinden sich die Räume noch im Rohbau-Zustand, doch bis Jahresende soll das Gebäude bezugsfertig sein. Neben dem Aufzug und einer komplett neuen Eingangshalle erhält auch der Gemeinderat einen neuen Sitzungsraum. „Wir haben insgesamt drei Öffnungen in der Decke, sodass das Gebäude am Ende sehr hell wird“, erklärt Trettner das Bauvorhaben. „Wir freuen uns schon, hier einziehen zu können.“ Auch das Besprechungszimmer neben dem Büro des Bürgermeisters erhielt eine Glaswand, um Licht in die Gänge zu bringen. „Die Wand kann aber auf Knopfdruck getrübt werden, sodass niemand in den Raum sehen kann und die Privatsphäre bei wichtigen Besprechungen gewahrt bleibt“, sagt Trettner.

Eine weitere Etappe war das vor drei Jahren fertiggestellte Kinderhaus Regenbogen. Der Kindergarten mit Kleinkindbetreuung besticht nicht nur mit moderner Einrichtung, sondern auch mit offenem Ambiente. „Kleinkindbetreuung wird ein immer größeres Thema in der Gemeinde. Früher war nur jedes dritte Kind darauf angewiesen, mittlerweile sind wir zwischen 40 und 50 Prozent.“ Daher wird im Erdgeschoss des Container-Rathauses auch eine Kindergartengruppe Einzug halten, sobald der Bürgermeister in sein neues Büro zieht. „Die Container gehören der Kommune, wir werden sie also noch weiterhin nutzen. Vielleicht bekommen sie aber in Zukunft eine neue Fassade, dass sie nicht ganz so trostlos aussehen.“