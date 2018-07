Pleidelsheim Der Dellenmasseur entspannt das hagelgestresste Blech

Die Unwetterfront, die Scherles Auto traf, zog am 5. Juli kurz vor 17 Uhr durch den nördlichen Kreis Ludwigsburg, von Asperg und Tamm weiter nördlich in Richtung Bietigheim. Wegen der Folgen für ihr Hab und Gut sind die beiden heute hier: Scherle begleitet seine Kollegin Susanne Miele nach Pleidelsheim in die Halle des Karosseriebetriebs Kleindienst. Hier begutachten heute mehrere Versicherungen gleichzeitig bei Sammelterminen die vom Hagel beschädigten Autos, bis zu 70 täglich. Susanne Mieles Kleinwagen hat es längst nicht so schlimm getroffen: 25 kleine, mit bloßem Auge kaum sichtbare Dellen hat der Sachverständige gezählt und mit gelbem Leuchtstift markiert, auf rund 900 Euro werden die Reparaturkosten für den feuerroten Flitzer geschätzt.