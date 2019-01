Pleidelsheim Das Jahr 2018 in Pleidelsheim

Statistik kann viel aussagen: 2077 Menschen arbeiten in Pleidelsheim, wohnen aber nicht hier. Und 2251 Pleidelsheimer fahren zur Arbeit an einen anderen Ort. Damit ist ein Hauptproblem des günstig an der Autobahn gelegenen Flächenorts benannt: der Verkehr. Pleidelsheim ist beliebt bei Pendlern, was die häufigen Nachfragen nach Wohnungen – und leider auch deren Preise – belegen. In der Ortsdurchfahrt ist es zwar etwas ruhiger geworden. Man könnte allerdings den Eindruck haben, dass das Tempolimit von 30 Stundenkilometern vor allem dann eingehalten wird, wenn man hinter einem Lkw mit ausländischem Kennzeichen herfährt, der in der engen Hauptstraße den Weg zur Autobahn sucht. Nachts wird man eher weggedrängt, wenn man stur mit 30 durch Pleidelsheim fährt.