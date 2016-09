Insgesamt 39 Wehrleute und sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Marbach und Pleidelsheim waren am Montag gegen 23 Uhr bei einem Einsatz in der Wettestraße in Pleidelsheim gefordert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort eine Containerpresse in Brand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Anschließend setzten sie die Presse auf einen nahegelegenen Parkplatz um, öffneten den Container und entleerten diesen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.