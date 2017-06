Pleidelsheim/BMX „Man muss seinen Kopf ausschalten können“

Begonnen hat alles im Jahr 2003. Da machte Philip Schaub mit der Familie eine Radtour. Und die führte den Pleidelsheimer an der BMX-Bahn im Nachbarort Ingersheim vorbei. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert er sich. Seit diesem Tag war klar, dass er BMX-Fahrer wird. „Insofern spielt die Ingersheimer Bahn eine ganz entscheidende Rolle für meine sportliche Karriere. Denn wäre die nicht hier, dann wäre ich vielleicht nie zu dieser Sportart gekommen.“ Besonders oft fährt er auf seiner Heim-Bahn mittlerweile nicht mehr. „Im Schnitt einmal pro Woche.“ Die übrige Trainingszeit verbringt Philip Schaub im Stützpunkt in Stuttgart oder in Kornwestheim. „Ich trainiere an sechs Tagen pro Woche, manchmal auch zwei Einheiten an einem Tag. In Stuttgart können wir halt besser Starts trainieren und Krafttraining machen“, sagt Schaub. Zudem wird in Cannstatt eine Bahn mit einer Acht-Meter-Rampe gebaut. „Die erste in Deutschland mit einem so hohen Start“, weiß Carsten Bernauer.

Für Philip Schaub verbessert das natürlich die Möglichkeiten, um international mithalten zu können. 2015 hat er bereits ein Rennen bei einem European Cup gewonnen, mehrere Titel bei Deutschen Meisterschaften stehen auch schon auf seiner Erfolgsliste, der nächste könnte am kommenden Wochenende bei den nationalen Titelkämpfen in Hamburg hinzukommen.

Man kann vom BMX-Fahren sogar seinen Lebensunterhalt bestreiten, „wenn man die entsprechenden Erfolge und die richtigen Sponsoren hat“, sagt Schaub, der aber nach dem Abitur jetzt erst einmal ein FSJ und danach eine Lehre als Mechatroniker bei Daimler beginnt. „Es gibt dort ein Sportprogramm. Da werde ich dann auch teilweise freigestellt“, erklärt er weiter. Den Sport aber irgendwann einmal als Vollprofi auszuüben, das will er nicht komplett ausschließen. Doch zunächst einmal geht Philip Schaub diesen Weg – und hat die Olympischen Spiele dabei fest im Visier. „Ich arbeite auf Tokio 2020 hin, das ist mein Ziel. Und die Spiele 2024 sind praktisch auch schon auf dem Schirm.“ Dann will er seinem Vorbild nacheifern, dem Letten Maris Strombergs. Der war schon zweimal Olympiasieger.