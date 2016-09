Pleidelsheim - Wenn Philipp Eberle erzählt, dass er Blindenfußball spielt, dann hört sich das zunächst ziemlich seltsam an. Denn der 26-jährige Marbacher, der seit einigen Monaten in Pleidelsheim wohnt, ist keineswegs blind. „Ich spiele beim MTV Stuttgart im Tor – und der Torhüter ist der einzige aus der Mannschaft, der sehen kann“, erklärt Eberle. Mit seinem Team steht er in der Blindenfußball-Bundesliga derzeit auf Platz drei, der Sprung auf Rang zwei am letzten Spieltag nächsten Samstag ist noch drin.

Nun klingt Blindenfußball im ersten Moment in etwa genauso sinnvoll wie eine Opernaufführung für Taube oder ein Vorlesewettbewerb für Analphabeten. Doch die Tatsache, dass die Spieler den Ball nicht sehen können, heißt noch lange nicht, dass sie ihn nicht treffen. Das Spielgerät muss sich nur akustisch bemerkbar machen. Und dafür ist in den Ball eine Rassel eingebaut. Wer mal gesehen hat, mit welchem Geschick und Tempo die Sportler mit ihrem Spielgerät umgehen, der wird vor Staunen den Mund kaum zubekommen.

Blindenfußball wird mit je vier Feldspielern und einem Torwart pro Mannschaft gespielt. Das Feld entspricht der Größe eines Handballfeldes und ist an der Seite durch Banden begrenzt. Drei Personen pro Team dirigieren die Spieler mit Hilfe von Kommandos: In der Abwehr kommen die Anweisungen vom Keeper, im Mittelfeld vom Trainer und im Angriff von sogenannten Guide, der hinter dem gegnerischen Tor steht. „Die Hinweise dürfen auch nur in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich gegeben werden. Ich darf als Torwart also nicht nach vorne rufen, dass der Stürmer jetzt aufs Tor schießen soll“, erklärt Philipp Eberle. „Generell sollen die Spieler so selbstständig wie möglich auf dem Feld agieren.“

Zum Schutz vor Verletzungen tragen die Spieler Kopfpolster. „Aber Zusammenstöße gibt es viel seltener als man im ersten Moment denkt“, sagt Eberle. Das hat zwei Gründe. Zum einen müssen Spieler, die sich dem ballführenden Gegner nähern, ab einem gewissen Abstand das Kommando „voy!“ (Spanisch für „ich komme!“) rufen. „Außerdem wissen die Spieler eigentlich ganz genau, wo sie gerade sind. Die rennen manchmal im Vollsprint auf die Bande zu, stoppen dann aber einen halben Meter vorher ab“, berichtet Eberle vom erstaunlichen Orientierungssinn der Spieler.

Und wie kommt ein Sehender überhaupt zum Blindenfußball? „Ursprünglich war ich Handballtorwart, lange Zeit bei meinem Heimatverein in Marbach, später in Oßweil. Vor ein paar Jahren habe ich dann auf der Verbandsseite eine Annonce gesehen, dass ein Torwart gesucht wird. Ich war eigentlich nur neugierig, welcher Verein das ist“, erinnert sich Philipp Eberle. Es waren die Blindenfußballer des MTV Stuttgart. „Deren Torhüter hatte sich verletzt. Sie waren in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft und wussten nicht, ob er bis dahin wieder fit wird.“ Eberle ging mit einem Freund zusammen mal hin und probierte es aus. Zwar wurde der Stammkeeper wieder rechtzeitig fit, zudem hatte Philipp Eberle ja noch sein Handball-Team und auch beruflich recht viel um die Ohren, weil er im Meisterlehrgang steckte. „Aber ich bin dann immer wieder mal hin und habe mir auch die Spiele angeschaut“, sagt Eberle. Vor einigen Monaten kam dann die Anfrage, ob er denn jetzt nicht für die Mannschaft spielen wolle. „Ich spiele seit zwei Jahren nicht mehr Handball und habe abgewogen: Blindenfußball oder zurück zum Handball, eventuell in der zweiten Mannschaft der HSG Marbach/Rielingshausen.“ Die Entscheidung fiel letztlich zu Gunsten des Blindenfußballs.

Die größte Umstellung war dabei nicht unbedingt, dass die Bälle jetzt vom Boden aufs Tor kommen statt aus größeren Höhen wie vom Handball gewohnt. „Die größere Schwierigkeit ist zu sehen, wann die Spieler abziehen. Die schießen teilweise wie aus dem Nichts“, erklärt Eberle. Zumal er selbst auch nicht beliebig weit aus seinem Kasten herauskommen und den Winkel verkürzen darf. Vielmehr hat er einen Torraum von fünf mal zwei Metern, den er nicht verlassen darf. „Daher kommen die natürlich extrem nah ran.“ Bei den Abwürfen sieht Eberle seine Handball-Vergangenheit als Vorteil: „Der Ball muss vor der Mittellinie das erste Mal aufspringen. Im Vergleich zu den Torhütern, die vom Fußball kommen, sind meine Abwürfe sauberer und dosierter. Das haben auch meine Mitspieler schon bestätigt.“ Und immerhin sind darunter drei Nationalspieler.

Der MTV Stuttgart ist schon fünfmal Deutscher Meister gewesen und damit Rekordmeister. „Aber aktuell ist Marburg der Titelträger und droht dem MTV den Rang abzulaufen“, erklärt Philipp Eberle. In dieser Saison stehen die Hessen schon vor dem letzten Spieltag wieder als Meister fest. „Ich denke schon, dass wir noch Zweiter werden können“, hofft der Keeper, der einen Titelgewinn aber schon noch im Visier hat. „Es ist das Hauptziel, dass wir Marburg in den nächsten Jahren nochmal Paroli bieten können.“ Und auch für seine persönliche Karriere im Blindenfußball hat der 26-Jährige noch Ziele: „Zunächst möchte ich natürlich Stammkeeper beim MTV werden, derzeit sind wir zu zweit.“ Aber auch die Nationalmannschaft würde ihn reizen. „Da muss ich aber sicher noch zwei, drei Jahre voll dabei bleiben und weiter an mir arbeiten.“

International hat der deutsche Blindenfußball übrigens noch Nachholbedarf. Einen regulären Ligabetrieb gibt es erst seit 2008, derzeit spielen hier neun Teams mit. In anderen Ländern gibt es den Sport zum Teil schon seit den 1960er-Jahren, Spanien hat seit mehr als 20 Jahren eine Liga. „Führend sind aber derzeit die Brasilianer“, weiß Philipp Eberle. Dort verfolgen teilweise mehrere Tausend Zuschauer die Spiele. „Die spielen Blindenfußball so, wie man das bei den Sehenden als typisch brasilianisch bezeichnet. Auch Argentinien gehört zur Weltspitze, in Europa ist Frankreich auch recht stark. Aber Deutschland gehört sicherlich zu den besten zehn Nationen in der Welt.“ Und vielleicht steht Philipp Eberle aus Pleidelsheim ja irgendwann im Tor der Nationalmannschaft.