Pleidelsheim - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn ist am Freitagabend ein Schaden von rund 16 000 Euro entstanden. Außerdem wurde eine junge Frau leicht verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 20.10 Uhr. Kurz vor der Ausfahrt Pleidelsheim wechselte ein Fahrzeug, das in Richtung Heilbronn unterwegs war, wegen einer Motorpanne von der mittleren der drei Spuren auf den Verzögerungsstreifen vor der Ausfahrt und kam dort zum Stillstand. Ein 18-Jähriger, der mit seinem Dacia samt seiner 16-jährigen Beifahrerin ebenfalls den Verzögerungsstreifen befuhr, musste deshalb hinter dem Pannenfahrzeug fast bis zum Stillstand abbremsen. Diese Situation erkannte ein 40-Jähriger zu spät, der mit seinem Renault hinter dem Dacia des 18-Jährigen auch gerade von der rechten Spur auf den Standstreifen wechselte. Der Renault prallte von hinten auf den Dacia, wodurch dieser wieder beschleunigt wurde. In dieser Situation konnte der 18-Jährige seinen Dacia noch um das vor ihm befindliche Pannenfahrzeug links herum lenken. Seine Beifahrerin zog sich durch den Zusammenstoß mit dem Renault leichte Verletzungen zu, musste vor Ort aber nicht notfallmedizinisch versorgt werden.