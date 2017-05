Pleidelsheim Bei den Störchen hat es kräftig geklappert

Pleidelsheim - Die Nachricht, mit der Claus König im März aufwartete, war eine kleine Sensation. Der Ludwigsburger Ornithologe hatte beobachtet, wie zwei Störche im Wiesental ein Nest in Beschlag genommen hatten (wir berichteten). Also nicht irgendwo, sondern auf einem Baum in einem Naturschutzgebiet und in einem Horst, der nicht von Menschenhand gemacht ist und sich außerhalb einer Ortschaft befindet. Darauf haben viele Vogelfreunde lange gewartet, nachdem Jahrzehnte überhaupt keine Störche in der Gegend gebrütet haben. Nun hat Claus König erneut frohe Kunde zu vermelden: Die Adebare haben Nachwuchs bekommen. Und zwar nicht zu knapp. Gleich vier junge Vögel strecken ihre Köpflein aus dem Nest. „Sie machen keinen schlecht genährten Eindruck“, ist Claus König mit dem Zustand des Quartetts zufrieden, das vor etwa vier Wochen geschlüpft sei.