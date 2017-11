Pleidelsheim - Auf Baumaschinen im Wert von etwa 1000 Euro hatten es bislang unbekannte Diebe abgesehen, die zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in der Marbacher Straße in Pleidelsheim zuschlugen. Die Täter begaben sich auf unbekannte Weise auf das Flachdach des Rathauses, welches gerade einer Komplettsanierung unterzogen wird. Dort entwendeten sie einem sogenannten BIG-Pack, indem sich diverse Werkzeugmaschinen befanden. Hierbei handelt es ich um zwei Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine, eine Handkreissäge, eine Säbelsäge sowie einen Laubbläser. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/643780, in Verbindung zu setzen.