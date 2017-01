Zwei Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von 28 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmittag gefordert. Ein 80-Jähriger war gegen 12 Uhr auf der L 1129 in einem Auto von Freiberg nach Pleidelsheim unterwegs. Nach Angaben der Polizei geriet er wahrscheinlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 72-Jährigen zusammen. Obwohl beide Autofahrer versuchten auszuweichen, konnten sie den Unfall nicht vermeiden. Der 80-Jährige musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden.