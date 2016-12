Pleidelsheim - Ein Alfa Romeo brannte am Sonntagabend auf der A81. Dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Auslöser für das Unglück war ein Motorschaden, in dessen Folge der Motorraum des Autos gegen 23.15 Uhr Feuer fing. Während der 28-jährige Fahrer zunächst noch auf dem Standstreifen zwischen den Autobahnanschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim anhalten und aus dem Wagen flüchten konnte, breiteten sich die Flammen in der Folge weiter aus, sodass der Alfa Romeo beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz war, im Vollbrand stand. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten zunächst zwei Spuren in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Da die Fahrbahn anschließend von der Autobahnmeisterei gereinigt werden musste, dauerte die Sperrung der rechten Spur bis 1 Uhr an. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dadurch allerdings nicht.