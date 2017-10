Pleidelsheim Auf die Gegenfahrbahn geraten

Ein 65 Jahre alter Lastwagen-Fahrer war in Richtung Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim unterwegs und geriet laut Polizei aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen Ford, an dessen Steuer ein 25-Jähriger saß, frontal und seitlich. Der junge Mann fuhr in Richtung Murr und hatte das Fahrzeug im Verkehrsstau gerade wieder in Bewegung gesetzt. Hinter ihm befand sich ein weiterer Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf seinen Hintermann aufgeschoben und dieser zudem durch den Lkw des 65-Jährigen an der Seite beschädigt. Der 25-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt.