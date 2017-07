Pfarrkonvent Wenn Pfarrer gemeinsam losziehen . . .

Marbach - 5 Uhr am Montagmorgen des 10. Juli. Die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirks Marbach, teilweise mit Ehepartner, treffen sich am Bus in Großbottwar. Ihr Ziel: Italien, Waldensertäler. Beim diesjährigen Pfarrkonvent beschäftigen wir uns mit dieser ersten protestantischen Kirche der Welt. Wir erfahren vieles über ihre Geschichte – angefangen bei ihrem Gründer Petrus Waldes im 12. Jahrhundert, wie sie später als Untergrundorganisation leben und von der Inquisition verfolgt werden, wie sie im Zuge der Reformation eine reformierte Kirche werden, wie sie wieder eine schwere Zeit der Verfolgung erleben und bis nach Deutschland flüchten, dann zurückkehren und im Getto der Waldensertäler leben, dann 1848 nach Christus endlich politische und mit dem Ende des 2. Weltkrieges auch religiöse Rechte bekommen.