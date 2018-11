Pfadfinder Oberstenfeld Die Wölflinge auf Herbsttour

Der Ursprung des Fleckenstein geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Auf einem riesigen langgezogenen Felsen wurde die Burg von den Herren von Fleckenstein errichtet. Durch in den Fels eingehauene Treppen erreicht man die Felsplattform, auf der einst die Burggebäude standen. Heute sind allerdings nur Überreste vorhanden. Aber von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf die Nordvogesen und auf die wenige 100 Meter gelegene Pfalz. Nach der Mittagsrast am Fuße der Burg ging es dann zurück zum Gimbelhof. Von dort aus nach Lembach, um dort einen Blick auf die Festungsanlagen der ehemaligen Maginotlinie zu werfen. Weiter auf der Heimfahrt hat man noch einen Besuch am Deutschen Weintor in Schweigen unternommen. So war es für die Wölflinge ein erlebnisreicher Tag voller Eindrücke und Höhepunkte.