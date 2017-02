Trujillo - Bei einem Unglück auf der berühmten Fernstraße Panamericana sind in Peru mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Offensichtlich bei einem missglückten Überholmanöver stieß ein Lastwagen mit dem Kleinbus und einem Motorrad zusammen. Der Aufprall war so stark, dass der Bus in Flammen aufging und die Insassen verbrannten, berichteten lokale Medien. Das Straßennetz der Panamericana verbindet mit Ausnahme eines Urwaldstücks in Panama fast lückenlos den amerikanischen Kontinent von Alaska bis Feuerland.