Ortsbücherei Kirchberg Der Trend hin zu den digitalen Medien ist erkennbar

Kirchberg - Insgesamt sind 2016 in der Ortsbücherei 34 644 Medien ausgeliehen worden. In der Erwachsenenliteratur sind leider deutliche Einbrüche zu verzeichnen. Die Ausleihzahlen der Sachbücher gingen um 397 Medien zurück. Hier ist der Siegeszug der Internetportale eindeutig zu erkennen. Wer heute eine Sachfrage hat, greift kaum noch zu einem Buch. Bei den Romanen gewinnt das ebook weiter an Einfluss. Aber auch die Ausleihzahlen der Kinderbücher haben einen leichten Einbruch erlitten. Hingegen bei den CDs und DVDs konnte eine Steigerung verzeichnet werden.