OGV Großbottwar Zahlreiche Interessierte lernen den „Winterschnitt“

Albert Schlipf zeigte mit seiner Gruppe Schnitte an Johannisbeer-, Himbeer- und Stachelbeersträuchern, Helmut Fähnle an alten und sein Enkel Joel Fähnle das Schneiden an jüngeren Obstbäumen. Den Fachwarten kam es darauf an, das richtige Schneiden schon im Ansatz beim Gehölz zu zeigen, tragende, stützende und ernährende Hölzer zu erklären und zu zeigen, dass bei jedem Schnitt genügend junges Holz vorhanden bleibt oder auch neu gebildet werden kann. Dabei sei es wichtig, die Entwicklung des Baumes und sein Wachstum entsprechend zu fördern und auch beim Schneiden auf eine mögliche Besonnung der Früchte zu achten.

Auch über den „Winterschnitt“, der in der Vegetationspause nach dem Laubabwurf bis zum Beginn des Saftflusses im Gehölz erfolgen kann, und der das Wachstum anregt und dem „Sommerschnitt“, der das Wachstum gezielt bremse, erfuhren die interessierten Zuhörer Wesentliches. Dass eine gute Baumpflege auch der Vermeidung von Fehlentwicklungen helfe und der Erhalt von Bäumen nicht nur der Umwelt und der Lufterhaltung diene, sondern auch den Wert des Grundstücks steigere, hörten die aufmerksamen Zuhörer. Sie stellten während der Demonstration auch zahlreiche Fragen an die drei Fachwarte, die diese auch ausführlich beantworteten.

Ein wärmendes offenes Holzfeuer und Rote Würste vom Grill sowie Glühwein boten am Ende des Schnittkurses junge Männer der Handball-Herrenmannschaft des Turnvereins Großbottwar an. Dies ist auch eine Tradition der alljährlichen Winterschnittkurse des OGV. So konnten die Handballspieler etwas Geld in ihre Vereinskasse bekommen und die Besucher sich beim Vesper über das im Schnittkurs Gehörte und ihre eigenen Erfahrungen austauschen.

Und wie in vorausgegangenen Jahren waren auch dieses Mal wieder zahlreiche auswärtige Interessenten und Neulinge zum Schnittkurs gekommen: Der OGV hofft deshalb auch, durch seine Unterweisungen und Informationen in Bälde sein 200. Vereinsmitglied willkommen heißen zu können.