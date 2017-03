Ökumenisches Frauenfrühstück Nicht nur in der Wissenschaft ein Dauerbrenner

Doch zunächst der Reihe nach: Welche Werte wünscht sich der Mensch (zumindest in einer freien Gesellschaft)? Anhand einer Bedürfnispyramide macht dies die Wissenschaft deutlich. Das tragende Gerüst sind die Grundbedürfnisse, wie körperliches Wohlergehen, essen, trinken und schlafen. Darauf folgt zunächst unser Sicherheitsbedürfnis, wie berufliche und materielle Absicherung und ausreichender Wohnraum. Jetzt geht es erst in die sozialen Bedürfnisse wie Freundschaft, Liebe und Gruppenzugehörigkeit über. Daraus ergibt sich an der Leiter nach oben die Wertschätzung. Ganz oben an der Spitze rangiert bei uns die Selbstverwirklichung.

Wer vermittelt dem einzelnen Menschen Werte? Vorneweg prägt das Wertesystem, in dem wir leben, unsere Richtung. Das sind bei uns der Staat, die Demokratie, das Grundgesetz, unser Glauben und die Gesellschaft. Dann sind die Eltern und die Familie prägend für einen nachkommenden Menschen. Das ersetzt niemand im ganzen Leben dieses Menschen. Daher müssen Eltern ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und haben die Pflicht, auf der Hut zu sein. Letztendlich prägt jeder Mensch seine Werte durch die eigenen Erfahrungen und Verhaltensweisen.

Haben Werte eine Zukunft? Grundsätzlich braucht jeder Mensch Werte, um Entscheidungen treffen zu können. Jedoch sind Werte immer in Bewegung und wandeln sich (beispielsweise die Frauenbewegung, Wahlrecht für die Frau). Wir überdenken uns und passen uns veränderten gesellschaftlichen Bedingungen an.

Befinden wir uns in einer Wertekrise? Die Referentin bejahte das und meinte: „Die Umbrüche in unserer Gesellschaft sind richtig krass. Man könnte sagen, es geht drunter und drüber. Alleine die Globalisierung und Digitalisierung greift tief in unser Gesellschaftsgefüge ein. Zudem ist durch den Flüchtlingszuwachs einiges in uns selbst und in der Politik durcheinandergekommen. Dabei ergibt sich durch unser christliches Selbstverständnis per se auf vieles eine Antwort.“

Wann sind Werte zukunftsfähig? Zum Abschluss des Vortrags wagt Lizika Deufel den Versuch einer Antwort. Werte werden gelebt, wenn sie für alle Menschen funktionieren, auf drängende Fragen eine Antwort geben, wenn sie von unterschiedlichen Autoritäten gestützt werden, wenn sie verständlich und konsensfähig sind, wenn sie durch Medien und Promis verbreitet werden.

Bei den Schlussgedanken lenkte Christa Priester, die durch das Programm führte, zunächst auf die uns garantierten Werte in unserem Grundgesetz hin. Dann betonte sie, dass wir als Christen mit den zehn Geboten eine bleibende Alltagshilfe zur Hand haben.