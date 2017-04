Obestenfeld/Handball „Für Spannung ist gesorgt“

Wer muss in der Württembergliga Nord um den Klassenerhalt fürchten?

Akut sind die Männer des TV Mundelsheim als Vorletzter extrem gefährdet. Die beiden Tabellenletzten steigen direkt ab, der Drittletzte spielt eine Relegation gegen den Drittletzten der Staffel Süd. Bei den Frauen steigt lediglich der Tabellenletzte direkt ab, das ist derzeit der TV Großbottwar.

Die Frauen der SG Schozach-Bottwartal werden dort wohl Zweiter. Haben sie eine Chance auf eine Aufstiegs-Relegation?

Aktuell sehe ich keine realistischen Möglichkeiten mehr. Wenn mehr als eine Mannschaft aus der 3. Liga in die Baden-Württemberg-Oberliga absteigen muss, dann wird es keine Aufstiegs-Relegation für die Zweitplatzierten der Württembergliga geben. Stand heute müssten sogar drei baden-württembergische Teams aus der 3. Liga absteigen und in die BWOL eingereiht werden. Definitiv kann dies allerdings erst nach dem 15. April festgestellt werden, dem Meldeschluss für die Drittligisten.

Wie schaut es in der Landesliga für die Männer des TV Großbottwar aus?

Aus der Landesliga steigen die drei letztplatzierten Mannschaften direkt ab. Es ist keine Relegation vorgesehen. Im Moment müsste der TVG als Drittletzter also in den „sauren Apfel“ beißen.

Und wie ist es in den Bezirksligen?

Der Bezirksspielbetrieb fällt nicht mehr in meinen Zuständigkeitsbereich. Fakt ist jedoch, dass der Bezirksliga-Meister direkt in die Landesliga aufsteigt und der Zweitplatzierte eine Relegation spielen kann. Bei den Frauen ist es so, dass der derzeitige Spitzenreiter HB Ludwigsburg II nicht auf steigen dürfte, weil die erste Mannschaft der HB bereits in der Landesliga vertreten ist. Es würde also ein Nachrückverfahren geben, das Stand heute den TSV Asperg als Direktaufsteiger und die HG Steinheim-Kleinbottwar als Relegations-Teilnehmer sehen würde. Über diese Relegation steigen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern aus den acht HVW-Bezirken jeweils zwei Teams in die Landesliga auf. Die Abstiegsregelung hängt immer davon ab, wie viele Mannschaften aus der Landesliga in den jeweiligen Bezirk absteigen müssen und ob der Zweitplatzierte den Aufstieg über die Relegation erreicht. Aktuell gibt es in dieser Beziehung noch zwei Varianten bei den Frauen, aber deren sechs bei den Männern. Für Spannung ist also gesorgt!