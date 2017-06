Oberstenfeld Zum Jubiläum stellt erstmals auch die Gemeindeverwaltung ein Team

Der Vorsitzende selbst ist 33 Jahre alt und hat das Glashaus-Gen bereits im Kindesalter injiziert bekommen. So ist sein Vater Wolfgang der einzige verbliebene Kicker aus den Anfangsjahren. Und die Großeltern waren Betreiber des Glashauses, einer einstigen Tankstelle am Ortsausgang von Oberstenfeld in Richtung Großbottwar. Da dort früher viele Fernfahrer hielten und kickten, gründete sich damals der Fernfahrerclub (FFC) Glashaus.

Auch abseits des Rasens ist über das Wochenende viel geboten. Neben Kaffee und Kuchen sowie Essen vom Grill gibt es am Sonntag ein Weißwurstfrühstück. Am Samstagabend spielt im Festzelt die Coverband „Nightflash“ zur Soccer-Night-Party auf. Bereits heute Abend unterhält ein DJ die Besucher zum Barbetrieb. Am Samstag und Sonntag wartet zudem eine Hüpfburg auf kleinere Besucher. Und an der Torwand kann die Treffsicherheit getestet werden.