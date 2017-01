Oberstenfeld Zahlautomaten ausgebaut

Oberstenfeld - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 19, und Sonntag, 2.30 Uhr, Bezahlautomaten aus einem Laden in der Großbottwarer Straße gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Schaden am Gebäude liegt bei rund 6000 Euro.