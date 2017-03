Oberstenfeld Wissenswertes über den Flecken

Anhand des Fachwerks erklärt Lämmle genau, woran man erkennen kann, dass es ein vermögender Wirt gewesen sein muss. Genauso sachkundig informiert er über andere Fachwerkhäuser auf dem Weg durch die Küfergasse. Für nahezu jedes Haus hat er Details aus seiner Geschichte auf Lager.

Auch dass die Gemeinde Oberstenfeld bereits seit dem siebten Jahrhundert Wein kultiviert, interessiert die Zuhörer. Auf dem Weg durch die Küfergasse und die Berggasse schafft er die Verbindung zu den Berufen des Weingärtners und des Küfers – dabei handelt es sich um den Handwerker, der früher die Weinfässer gebunden hat.

Die jüngste Teilnehmerin beim Rundgang ist erst sechs Monate alt und schaut verschmitzt aus dem Tragetuch, als Lämmle am mehr als 200 Jahre alten Laubengang stehen bleibt. Ihre Eltern wohnen derzeit noch in Grantschen bei Weinsberg und werden Ende des Jahres nach Oberstenfeld umziehen. Ein weiteres junges Paar wird im Sommer seinen Wohnsitz von Rielingshausen nach Oberstenfeld verlegen. Und was für ein Zufall: Beide Männer spielen in der gleichen Band, stammen aus Oberstenfeld und haben zufällig erst in der vergangenen Woche voneinander erfahren, dass sie wieder in ihre alte Heimat ziehen werden.

Die Teilnehmer sind sich einig, dass die Veranstaltung eine sinnvolle Sache ist. Und auch die Männer, die aus dem Flecken stammen, haben so einiges Neues erfahren. Zwei weitere junge Paare aus der Gruppe scheinen den jungen Männern ebenfalls bekannt zu sein und berichten sogleich: „Wir kennen uns bereits vom Handball – eigentlich sind bei uns jeweils die Frauen die Oberstenfelder Neubürger.“