Oberstenfeld Werzalit stellt infolge des BAG-UrteilsAntrag auf Insolvenz

Zum Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Heilbronn den Stuttgarter Rechtsanwalt Jochen Sedlitz bestellt. „Ich habe den Auftrag erst seit drei Stunden“, sagte Sedlitz gestern im Telefonat. Das Gericht habe ihn nach einer Anhörung des Gläubigerausschusses eingesetzt. Er müsse sich zunächst einen Überblick verschaffen, erklärt Sedlitz. Die Geschäftsführung in dem vorläufigen Insolvenzverfahren sei auf ihn übergegangen. Praktisch sehe es jedoch noch so aus, dass er sich mit dem Geschäftsführer Jochen Werz abstimme, bis das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Der Geschäftsbetrieb laufe in dieser Zeit weiter. „Unser Ziel muss sein, den Betrieb zu stabilisieren, ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und Investoren zu finden“, sagt Jochen Sedlitz. Bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens könnten gut zwei Monate vergehen, schätzt der Rechtsanwalt. In dieser Zeit gehe es auch darum, durch Verkäufe genügend Insolvenzmasse zu bilden, um die Gläubiger befriedigen zu können. Angesichts positiver Wirtschaftsdaten geht Sedlitz davon aus, dass der Betrieb vorerst aufrechterhalten werden kann. „Es bringt nichts, sich in sinnlosen Rechtsverfahren ineinander zu verhaken, und am Ende hat keiner etwas davon.“

Welche Forderungen seitens der Arbeitnehmer gestellt werden, stehe noch nicht fest, erklärt Jan-Willem Riezebos, der langjährige stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Werzalit, auf Nachfrage. „Die meisten unserer Fälle liegen noch beim Bundesarbeitsgericht, da Jochen Werz die Revision dafür nicht zurückgezogen hat.“ Sollten diese Rechtsverfahren weiterlaufen, drohten dem Unternehmen zusätzliche Kosten. „Für die Situation jetzt sind nicht wir verantwortlich, sondern Herr Werz“, sagt Riezebos. Die Arbeitnehmer hätten nach der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht in Stuttgart Vergleiche angeboten. Stattdessen sei der Geschäftsführer vor das BAG gezogen. Riezebos spricht von einem Missmanagement, da der Geschäftsführer auf jeden Fall Rücklagen für den Fall seiner Niederlage hätte bilden müssen. Auf dem Werksgelände seien insgesamt rund 250 Beschäftigte in weiteren ausgegliederten Gesellschaften tätig. „Sie hängen jetzt in der Luft“, sagt Jan-Willem Riezebos, der dies bedauert, aber froh ist, den Rechtsstreit ausgefochten zu haben. Schuld sei ausschließlich Jochen Werz: „Ihn hat unsere Situation nicht interessiert.“