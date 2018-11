Oberstenfeld Welle der Empörung über Eintrittspreise

Markus Kleemann kann verstehen, „dass sich die Bürger über die Erhöhung Gedanken machen“. Den wenigsten seien aber die Hintergründe bekannt, die die Preispolitik des Zweckverbands erklären würden, sagt dessen Vorsitzender. Er weist darauf hin, dass die letzte Anpassung bereits drei Jahre zurückliege. Zudem seien die Kosten für den Betrieb der Anlage zuletzt extrem gestiegen. Für Personal, Technik, Arbeitsschutz und Sicherheitsvorkehrungen müsse viel mehr Geld als früher aufgebracht werden. Entsprechend seien die Umlagen für die Kommunen gestiegen. Und ein Freibad sei nun mal ein Zuschussbetrieb, der über Steuergelder finanziert werde. Heißt: „Jeder Bürger subventioniert das. Und jeder, der ins Freibad geht, wird subventioniert“, betont Markus Kleemann. Um nicht alle Ausgaben auf die Allgemeinheit abzuwälzen, würden auch „die Nutzer in geringem Maße an den Mehrkosten beteiligt“. Wobei die Anlage damit längst nicht kostendeckend arbeite. „Dazu müssten wir mehr als doppelt so viel verlangen“, sagt der Oberstenfelder Rathauschef. Markus Kleemann legt Wert auf die Feststellung, dass die Kommunen das Schwimmbad gerne am Laufen halten. „Wir sind da auch stolz darauf“, sagte er. Zugleich gibt er zu bedenken, dass es sich dabei um keine Pflichtaufgabe handele – im Gegensatz zum Kindergartenwesen beispielsweise. Davon abgesehen biete man den Nutzern auch eine ganze Menge für den Preis. In dem Zusammenhang erinnert Kleemann an die vielen Vorzüge des Freibads wie die Rutschen.