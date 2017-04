Oberstenfeld Weichen für Dürren IV werden gestellt

Aufschluss über die Vetretbarkeit von Dürren IV sollen die Gutachten und Stellungnahmen bringen, die am Donnerstag im Gemeindrat vorgestellt werden. „Ich freue mich, wenn die Bürger kommen – wir haben sie von Anfang an beteiligt“, sagt Markus Kleemann. Von zentraler Bedeutung sei der Abwägungsvorschlag. Darin bewertet die Gemeinde als Verfahrensträgerin alle Pro- und Kontra-Punkte. Wichtige Themen sind dabei unter anderem:

Möglicher Flächenfraß und Verbrauch von Landwirtschaftsfläche:

Den Bedenken des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart wegen des Flächenverbrauchs hält die Gemeinde ihr „flächensparendes“ Bauen durch verdichtete Bauweise entgegen und betont eine „sparsame“ Bauweise. Die Gemeinde bewertet die Wahl von Dürren IV gegenüber dem ebenfalls möglichen und 2,3 Hektar großen Gebiet Nußbaum positiv, weil – bei vergleichbarer Entfernung zum Ortskern – in Dürren IV eine „abseitige Lage von emissionsträchtigen Straßen“ vorliege. Auch besitze die Gemeinde dort einen Großteil der Flurstücke und könne die Nachfrage nach Wohnraum rasch befriedigen. Zudem handele es sich im Dürren um „weniger wertvolle Böden“.

Bedenken wegen des Natur- und Artenschutzes:

Die Gemeinde kennt jetzt die Ergebnisse des Artenschutzberichts. Sie hält einen Verstoß gegen Artenschutzgesetze für vermeidbar, wenn sie „vorgezogene Maßnahmen“ ergreife. Dazu zähle unter anderem, sich früh genug um die Vergrämung von Zauneidechsen zu kümmern. Dem Rat der beauftragten Experten der Arbeitsgruppe Trautner will die Gemeinde auf jeden Fall folgen. Sie rechnet mit ein bis eineinhalb Jahren für die Aktion – die Gruppe Trautner werde die Umsiedlung begleiten. Ebenfalls wichtig: Laut Trautner werde der Wildwegekorridor nicht beeinträchtigt, so die Gemeinde in ihrer Antwort auf Einwände des BUND und des Landratsamts Ludwigsburg. Außerdem setze die Gemeinde Ausgleichsmaßnahmen für die verbrauchte Fläche in der Nähe des Landschaftsschutzgebietes um.

Einwände wegen Verkehrsproblemen:

Bereits in der Juni-Sitzung im Vorjahr hat die Gemeinde durch ein Gutachten nachweisen können, dass sich die zusätzlichen Belastungen für die Nachbarschaft in Grenzen halten (wir berichteten). Inzwischen haben die Fachplaner noch einmal nachjustiert. Demnach wird die Ziegelstraße als Sackgasse mit Wendemöglichkeit geschlossen – eine Durchfahrt zur Planstraße in Dürren IV wäre nicht möglich. Zweite Änderung: Die Parkplätze in der Dürrenstraße werden anders angeordnet, um einzelne Zufahrten freizuhalten. Auch wird die Fahrbahn zur Planstraße verengt. Im Neubaugebiet selbst sind keine Mischverkehrsflächen oder verkehrsberuhigte Bereiche vorgesehen.

Entscheidung über Spielplatz:

Der Spielplatz am Ende der Dürrenstraße soll laut Abwägungsvorschlag erhalten bleiben. Anwohner in der Straße befürchten Lärm durch Kinder aus dem neuen Wohngebiet, weil der zweite Spielplatz weit entfernt liege. Die Gemeindeverwaltung sieht jedoch auch in Dürren II den Generationenwechsel in vollem Gange.

Höhe der Mehrfamilienhäuser:

Die Gemeinde hat die Höhe von 14 Meter auf zwölf Meter reduziert. Das Konzept in Dürren IV sehe 50 bis 60 Wohneinheiten für Geschosswohnungen in sechs Häusern sowie 40 Wohneinheiten für 30 Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser vor. Die Frischluftzufuhr zu Dürren II und III werde nicht beeinträchtigt, heißt es im Abwägungsvorschlag.

Der weitere Zeitplan bei positivem Beschluss:

Angenommen, die Räte befürworten die Planung des Büro KPS aus Ostfildern am Donnerstag, wäre das nächste Ziel der Bebauungsplanentwurf. Dieser Entwurf würde vom Gemeinderat zunächst festgestellt und Ende 2017 oder Anfang 2018 dann beschlossen. Vor diesem Beschluss sind weitere Anhörungsrunden vorgeschaltet. Die Erschließung ist bisher für Anfang 2019 vorgesehen, der Verkauf ab Mitte 2019. Der Gemeinderat soll laut Verwaltung die Kaufbedingungen im Herbst 2018 festsetzen.