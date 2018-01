Oberstenfeld Warnstreiks auchbei Hoerbiger

Oberstenfeld - Bei einem Warnstreik zur aktuellen Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg haben am Mittwochabend Mitarbeiter der Hoerbiger SynchronTechnik GmbH & Co. KG in Oberstenfeld vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage.