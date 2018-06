Oberstenfeld Vierzig Jahre – und kein bisschen müde

Für den Sonntag hatte Monika Streicher quasi in allerletzter Sekunde noch einen Ersatz für den Schweizer Straßenkomödianten This Maag besorgt, der wegen eines Todesfalls in der Familie am Freitag kurzfristig abgesagt hatte. Auch seinem Landsmann Kaspar Tribelhorn, Star-Jongleur und Zuschauer-Animateur, gelang es mühelos, das Publikum zu begeistern. Für die Kinder gab‘s von Hüpfburg bis Tombola ebenfalls viel zu erleben. Den musikalischen Part am Sonntag bestritten außer dem HGV die Swinging Voices, Mike Janipka und Nikos Chatzivasiliadis. Beim Essen und Trinken hatten die Besucher die Qual der Wahl unter dem Angebot von 15 Vereinen.