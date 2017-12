Oberstenfeld Verspätete Weihnachtspost

Schnell bearbeitet wurde hingegen die Anfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle Süd Deutsche Post DHL Group. Hugo Gimber erteilt folgende Auskunft: In Oberstenfeld und den umliegenden Orten bringe ein Postbote Briefe und Pakete. „Das nennt man bei uns Verbundzustellung“, so Gimber. „Seit Anfang Dezember haben wir einen erhöhten Krankenstand in unserem Zustellstützpunkt in Oberstenfeld.“ Grundsätzlich stehe zwar immer eine Ersatzkraft für erkrankte Kollegen auf Abruf zur Verfügung, aber bei sehr kurzfristigen Personalausfällen sei es nicht immer möglich, einen Ersatz zu finden. „In solchen Fällen springen die Kollegen ein, die in Nachbarbezirken eingesetzt sind.“