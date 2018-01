Oberstenfeld Verein macht das Bürgerhaus zum Saloon

Anschließend bringen junge und erwachsene „Judos“ mit dem ersten Programmpunkt gute Laune in den Saal. In Spiel- und Tanzeinlagen imitieren sie Szenen des Comic-Helden Lucky Luke und seiner Kontrahenten, den Daltons. Einen Tanz mit dem Lasso, mit typischem Lassoschwung, aber ohne das Cowboyutensil, präsentieren Zehn- bis Zwölfjährige der Abteilung „Kinder und Jugendsport.“ Ebenfalls tänzerisch entführen die Aktiven „Aikido“ das Publikum in einen Saloon – mit soften Showkämpfen und Cancan tanzenden Saloonmädchen. „Wir haben wenig/nicht geübt“, warnen die Handballjungs vor ihrer lässigen Choreografie zum Schlager „Hol das Lasso raus“. Nebenbei unterhalten sich die Gäste mit einer Tombola oder an der Bar. Einen Sketch, eingeübt vom „Freizeitsport“, regt die Lachmuskeln an. Die Jugendlichen des Kinder- und Jugendsports zeigen ihren Tanzstilmix „Linedance trifft Hip Hop“. Frauen von „Fitness & Trend“ haben sich eine fröhliche Choreografie als „Rodeo Dancing Girls“ ausgedacht. Einzig die Linedanceformation, bestehend aus den drei Vereinsgruppen, darf ihre alltägliche Vereinsaktion zur Schau stellen. Zum Ausklang spielen die Gamblers Tanzmusik für alle.