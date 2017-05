Oberstenfeld Ungewöhnlicher Raub beschäftigt die Polizei

Und doch gibt es aktuell „eine Straftat, die mich maßlos ärgert“, so Kolwe. Es handelt sich um einen Raub, der am 2. Mai dieses Jahres verübt wurde. Auf Nachfrage von SPD-Rat Rolf Lutz erläuterte Kolwe die Hintergründe der noch ungeklärten Tat, „ein Delikt, wie es hinterhältiger nicht geht“, so der Revierleiter. Das Opfer, eine 82-jährige Frau, habe in Beilstein Geld abgehoben und sei dann im Bus in Oberstenfeld von dem Täter umgestoßen worden, der die Handtasche entwendete. Glücklicherweise blieb es bei leichten Schürfwunden, „wir erleben in solchen Fällen nämlich auch Oberschenkelhalsbrüche, die das Ende bedeuten können“, so Kolwe. Die Tat selbst sei sehr ungewöhnlich und komme in dieser Form im Verantwortungsbereich des Marbacher Reviers nicht oft vor. „Wir sind guter Dinge, dass der Fall geklärt werden kann“, stellte er in Aussicht. Das Opfer habe wertvolle Angaben zum Täter machen können. Den zweiten Raub aus diesem Jahr, der sich nur einen Tag später nach einem gemeinsamen Gaststättenbesuch von Täter und späterem Opfer ergeben hatte, sei aufgeklärt, so Kolwe.

Zwei Sexualdelikte hat es im Jahr 2016 gegeben. Allerdings müsse das nicht heißen, dass tatsächlich Gewalt im Spiel gewesen sei, so der Polizeichef. Auch eine verbale Beleidigung mit obszönem Inhalt, die zur Anzeige gebracht werde, falle unter diesen Bereich, erklärte Peter Kolwe.