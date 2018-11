Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 1.15 Uhr und 1.20 Uhr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld verübt hat, sucht das Polizeirevier Marbach, Telefon 0 71 44 / 90 00, nach Zeugen. Der unbekannte Lenker kam aus bislang nicht geklärter Ursache auf seiner Fahrt in Richtung der Gronauer Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen VW, der auf einem Parkplatz stand. Ohne sich anschließend um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der möglicherweise mit einem schwarzen Mercedes unterwegs war, davon.